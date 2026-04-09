Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Burak Deniz ve Somer Sivrioğlu dahil 14 isim dosyada
Narkotik ekiplerinin titizlikle yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından aralarında Mert Demir, Emre Fel ve Norm Ender’in de bulunduğu sanat dünyasının popüler figürleri dosyanın şüpheli listesine girdi. Gözaltına alınan 11 ismin emniyetteki sorgusu devam ederken, hakkında yakalama kararı bulunan 2 isim ve yurt dışında olduğu tespit edilen 1 şüphelinin adli sürece dahil edilmesi için çalışmalar hızlandırıldı.