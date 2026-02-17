Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 19 kişi gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, aralarında Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu'nun da bulunduğu 19 şüpheli, uyuşturucu madde bulundurmak ve fuhşa aracılık etmek suçlamalarıyla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 25 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, bazı şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon Detayları ve Gözaltı Listesi
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyona dair veriler şu şekildedir:
Operasyon Verileri ve Ele Geçirilen Maddeler
Toplam Gözaltı Sayısı: 19 Şüpheli
Hakkında Karar Verilen Toplam Kişi: 25 Şüpheli
Kaan Tangöze: 17,6 gram marihuana ele geçirildi.
İsmail Hacıoğlu: 33 gram marihuana ele geçirildi.
Barış Talay: 1,86 gram marihuana ele geçirildi.
Gözaltına Alınan İsimlerin Tam Listesi
Sırrı Murat Dalkılıç (Şarkıcı)
Rıza Kaan Tangöze (Duman Grubu Solisti)
İsmail Hacıoğlu (Oyuncu)
Kemal Doğulu (Modacı/Fenomen)
Hakan Tunçelli (İş İnsanı)
Murat Cevahiroğlu
Barış Talay
Hakan Kakız
Murat Öztürk
Murathan Kurt (Züber Ortağı)
Nailcan Kurt (Züber Ortağı)
Alihan Taşkın
Tolga Sezgin
Ramazan Bayar
Aygün Aydın
Buse Görkem Narcı
Furkan Koçan
Adem Kılıçcı(Boksör)
Tolga Kulakçı
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Gözaltıların hukuki gerekçesi nedir?
Şüpheliler; TCK-191 (Uyuşturucu madde satın almak/bulundurmak), TCK-190 (Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak) ve TCK-227 (Fuhşa teşvik ve aracılık etme) suçları kapsamında gözaltına alınmıştır.
Firari şüpheli var mı?
Operasyon kapsamında 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş olup, geri kalan 7 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları devam etmektedir.
Soruşturmanın kapsamı genişleyecek mi?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, 2025/280882 sayılı dosya üzerinden soruşturmayı titizlikle sürdürmektedir.