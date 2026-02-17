PODCAST CANLI YAYIN
Bir futbol kulübü ve 3 şirkete el konuldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamalarıyla genişleyen bahis soruşturması kapsamında düzenlenen yeni operasyonda, yasa dışı bahis gelirlerini akladıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alınmış ve Diyarbekirspor Kulübü dahil çok sayıda mal varlığına el konulmuştur.

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, Tuzlaspor'un eski yönetimi tarafından işletilen bahis sitesinden elde edilen gelirlerin spor kulüpleri üzerinden aklandığı tespit edilerek 8 şüpheli gözaltına alınmış ve aralarında Diyarbekirspor Kulübü'nün de bulunduğu çok sayıda varlığa el konulmuştur.

Operasyon ve Soruşturma Detayları

  • Yürütücü Birimler: İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve MASAK raporu doğrultusunda çalışmayı yürütmüştür.

  • Operasyon Kapsamı: İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlenmiştir.

  • Suç Yöntemi: Tuzlaspor (yeni adıyla Beykoz 1908) eski başkanı ve yöneticilerinin sahibi olduğu yasa dışı bahis sitesinden gelen paraların, kulüp çalışanları ve muhasebecilerin hesapları üzerinden aklandığı belirlenmiştir.

  • Kulüplerin Durumu:

    • Tuzlaspor (Beykoz 1908): Eski yönetiminin yasa dışı bahis sitesi sahibi olduğu ve suç gelirlerini bu kulüp üzerinden akladığı tespit edilmiştir.

    • Diyarbekirspor: Yasa dışı bahis oynatılmasına imkan sağladığı saptanmış ve kulübe el konulmuştur.

El Konulan Varlıklar ve Adli İşlemler

  • Gözaltı: Toplam 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

  • Spor Kulübü: 1 adet futbol kulübüne (Diyarbekirspor) el konulmuştur.

  • Şirket: Operasyon dahilinde 3 şirkete el konulmuştur.

  • Taşıtlar: 6 adet araç ve 3 adet motosiklet ele geçirilmiştir.

  • Gayrimenkuller: 7 adet daire, 6 adet arsa ve 1 adet iş yerine el konulmuştur.

  • Dijital Materyaller: Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

