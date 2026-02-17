Bir futbol kulübü ve 3 şirkete el konuldu

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, Tuzlaspor'un eski yönetimi tarafından işletilen bahis sitesinden elde edilen gelirlerin spor kulüpleri üzerinden aklandığı tespit edilerek 8 şüpheli gözaltına alınmış ve aralarında Diyarbekirspor Kulübü'nün de bulunduğu çok sayıda varlığa el konulmuştur.

Operasyon ve Soruşturma Detayları

Yürütücü Birimler: İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve MASAK raporu doğrultusunda çalışmayı yürütmüştür.

Operasyon Kapsamı: İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlenmiştir.

Suç Yöntemi: Tuzlaspor (yeni adıyla Beykoz 1908) eski başkanı ve yöneticilerinin sahibi olduğu yasa dışı bahis sitesinden gelen paraların, kulüp çalışanları ve muhasebecilerin hesapları üzerinden aklandığı belirlenmiştir.

Kulüplerin Durumu: Tuzlaspor (Beykoz 1908): Eski yönetiminin yasa dışı bahis sitesi sahibi olduğu ve suç gelirlerini bu kulüp üzerinden akladığı tespit edilmiştir. Diyarbekirspor: Yasa dışı bahis oynatılmasına imkan sağladığı saptanmış ve kulübe el konulmuştur.



El Konulan Varlıklar ve Adli İşlemler