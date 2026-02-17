Bir futbol kulübü ve 3 şirkete el konuldu
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamalarıyla genişleyen bahis soruşturması kapsamında düzenlenen yeni operasyonda, yasa dışı bahis gelirlerini akladıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alınmış ve Diyarbekirspor Kulübü dahil çok sayıda mal varlığına el konulmuştur.
İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, Tuzlaspor'un eski yönetimi tarafından işletilen bahis sitesinden elde edilen gelirlerin spor kulüpleri üzerinden aklandığı tespit edilerek 8 şüpheli gözaltına alınmış ve aralarında Diyarbekirspor Kulübü'nün de bulunduğu çok sayıda varlığa el konulmuştur.
Operasyon ve Soruşturma Detayları
Yürütücü Birimler: İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve MASAK raporu doğrultusunda çalışmayı yürütmüştür.
Operasyon Kapsamı: İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlenmiştir.
Suç Yöntemi: Tuzlaspor (yeni adıyla Beykoz 1908) eski başkanı ve yöneticilerinin sahibi olduğu yasa dışı bahis sitesinden gelen paraların, kulüp çalışanları ve muhasebecilerin hesapları üzerinden aklandığı belirlenmiştir.
Kulüplerin Durumu:
Tuzlaspor (Beykoz 1908): Eski yönetiminin yasa dışı bahis sitesi sahibi olduğu ve suç gelirlerini bu kulüp üzerinden akladığı tespit edilmiştir.
Diyarbekirspor: Yasa dışı bahis oynatılmasına imkan sağladığı saptanmış ve kulübe el konulmuştur.
El Konulan Varlıklar ve Adli İşlemler
Gözaltı: Toplam 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Spor Kulübü: 1 adet futbol kulübüne (Diyarbekirspor) el konulmuştur.
Şirket: Operasyon dahilinde 3 şirkete el konulmuştur.
Taşıtlar: 6 adet araç ve 3 adet motosiklet ele geçirilmiştir.
Gayrimenkuller: 7 adet daire, 6 adet arsa ve 1 adet iş yerine el konulmuştur.
Dijital Materyaller: Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.