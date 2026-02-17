Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıÜnlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltıÜnlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltıGiriş Tarihi: 17 Şubat 2026 09:13 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 09:14 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Ünlü isimlere şafak operasyonu! Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu gözaltında. Emniyetin yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni dalga: Toplam 17 gözaltı var.Bunlar da Var 00:10OnlyFans operasyonu: 17 tutuklama 16.02.2026Pazartesi 00:58Zonguldak'ta maden ocağında göçük - İlk görüntüler 16.02.2026Pazartesi 02:53Zonguldak'ta madende göçük 16.02.2026Pazartesi 00:51Bursa'da motosikletli ölüm kamerada! 16.02.2026PazartesiCANLI YAYIN