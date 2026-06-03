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Üniversitede spor salonu sistemini hackleyip milyonları hesaplarına aktardılar!

Üniversitede spor salonu sistemini hackleyip milyonları hesaplarına aktardılar!

İstanbul'da bir üniversitenin spor salonunda yürütülen finansal incelemeler sonucunda, ödeme sistemindeki yazılımsal açıkları kullanarak ve kapasitenin üzerinde sahte/kayıtsız üye kaydı oluşturarak yaklaşık 4 milyon 400 bin liralık haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı; kurum içindeki gelir-gider dengesizliğinin fark edilmesiyle başlatılan siber ve mali takip neticesinde, müşterilerden alınan spor salonu ücretlerini üniversite veznesi yerine kendi şahsi banka hesaplarına yönlendirdikleri belirlenen ve aralarında antrenörlerin de yer aldığı zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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