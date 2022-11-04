Ümit Özdağ’dan bomba Meral Akşener itirafı: ‘’CHP’nin oylarını alıp masayı dağıtmak istiyor’’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener arasındaki adaylık savaşı boyut kazandı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her seferinde veto eden Akşener'in masayı dağıtacağı konuşuluyor. Bomba iddianın sahibi ise eski İYİ Partili, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. Özdağ, Akşener'in CHP'yi ekarte edip ana muhalefet olmak istediğine dikkat çekti ve "Meral Akşener, 6’lı masayı dağıtıp kalkacağını düşünüyorum. Kalkmaya hazırlanıyor" dedi. Takvim.com.tr yaşanan krizi detaylarıyla sizler için derledi.