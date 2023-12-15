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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023, 22:01 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023, 22:06

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan A Para'da önemli açıklamalar! "38 dev proje hayata geçti"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Para'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu Yap-İşlet-Devret modelinin Türkiye'ye önemli projelerin kazandırılmasına vesile olduğunu söyledi. Uraloğlu "Yaklaşık 40 milyar doların üzerinde maliyetle Kamu- Özel- İşbirliği modeliyle 38 tane dev proje hayata geçirdik. Sadece AK Parti döneminde yapılan İstanbul'daki köprüleri 5 gün kapatsak İstanbul'un halini düşünün." dedi. Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen'de kapasite artırımı adına 2. pistin 25 Aralık'ta açılacağını da duyurdu.

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