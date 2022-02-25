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Ukrayna'da Rusya'ya ait İHA imha edildi

Ukrayna'da Rusya'ya ait İHA imha edildi
25.02.2022 08:52 - Son Güncelleme: 25.02.2022 08:53

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Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna’nın başkenti Kiev güne ağır bombardıman saldırılarıyla uyandı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise, Rusya’ya ait bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleme kararının ardından başlayan saldırıların ardından Ukrayna’da tansiyon artmaya devam ediyor. İşgalin 2 gününe girilirken, Ukrayna’nın başkenti Kiev günün erken saatlerinde tekrardan füze saldırılarının hedefi oldu. Başkent sokaklarında patlama sesleri yankılanırken, Kiev sakinleri tekrardan kenti terk etmeye başladı. Ayrıca Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’ya ait bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) imha edildiği ve bu İHA’nın vurulmasının ardından bir binaya düşerek yangına neden olduğu ifade edildi. Kiev’in Darnitsa semtindeki Koşitsa caddesinde bulunan binada alarm verilirken, vatandaşlar ise binadan tahliye edildi. Yerel yetkililer, ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklamada bulunmazken, bina sakinlerinin büyük şok yaşadığı bildirildi.

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