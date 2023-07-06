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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Türkiye’ye sürpriz ziyaret! Başkan Erdoğan ile görüşecek!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Türkiye’ye sürpriz ziyaret! Başkan Erdoğan ile görüşecek!
06.07.2023 18:55

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, yarın İstanbul'a gelecek.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme sonrası ortak basın toplantısı yapılması bekleniyor.

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