Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Türkiye’ye sürpriz ziyaret! Başkan Erdoğan ile görüşecek!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, yarın İstanbul'a gelecek.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, yarın İstanbul'a gelecek.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak.
Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.
Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.
Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme sonrası ortak basın toplantısı yapılması bekleniyor.