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SON DAKİKA I Başkan Erdoğan'dan emeklilere zam açıklaması! "Bakanlarımıza gerekli talimatı verdik"

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan'dan emeklilere zam açıklaması! "Bakanlarımıza gerekli talimatı verdik"
06.07.2023 19:09

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Son dakika! Başkan Erdoğan'dan emekliye müjde! Bizzat talimatı verdi. AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, emeklilerin maaş iyileştirmeleri için gerekli talimatı verdiğini duyurdu.

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Dün Meclis'e sevk edilen zam düzenlemesinde yalnızca memurlar için seyyanen zam yer almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda önemli bir açıklama yaptı.

"Emeklilerin beklentilerini gözardı etmiyoruz.'' diyen Erdoğan, emekli maaşının iyileştirilmesi için ilgili bakanlara talimat verdiğini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"TARİHİN EN YÜKSEK ZAMMI! HAYIRLI OLSUN"

Memur maaş düzenlemesini Meclisimizin takdirine sunduk. En düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Tüm kamu görevlilerinin yıllık ücretlerinde ilave olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapıyoruz. Meydanlarda söz verdiğimiz üzere en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Ortalama memur maaşını 25 bin 15 liraya çıkarıyoruz. Tarihin en yüksek zamlarından olan bu düzenlemenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

"BAKANLARIMIZA GEREKLİ TALİMATI VERDİK"

Emekliklerin beklentilerini de gözardı etmiyoruz. Kamuoyunda EYT olarak bilinen EYT'liler meselesini çözüme kavuşturduk. Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları da belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını artırma mücadelemizi hız kesmeden devam edeceğiz.''

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