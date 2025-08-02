Bakan Bayraktar’dan A Haber’e özel açıklamalar: 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak

Bakan Bolat: Temmuz ayı rekorlar ayı olarak tarihe geçti

Turkuvaz Medya'dan Samsun'da ihracat zirvesi! Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını açıkladık