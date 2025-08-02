Turkuvaz Medya'dan Samsun'da ihracat zirvesi! Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını açıkladık

Turkuvaz Medya Grubu’nun ev sahipliğinde 2 Ağustos 2025 tarihinde Samsun Şehit Ömer Halis Demir Kongre Salonu’nda gerçekleştirilen “Türkiye İhracat Seferberliği Programı” Türkiye’nin yeni ihracat politikalarına ışık tuttu. Zirvenin moderatörlüğünü paylaşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, açılış konuşmasında "Geçtiğimiz yıl ulaştığımız 260 milyar doları geçerek rekor kıran ihracat rakamlarını bu yıl çok daha yukarılara taşıyacağımıza olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ise "Avrupa Birliği’ne yüzde 8.5’luk bir artışımız oldu. Tüm gücümüzle hedefimiz bu rakamları artırmak. Cumhurbaşkanımızın bize koyduğu hedefe ulaşıyoruz." dedi.