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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Mart 2024, 20:16 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024, 20:16

Turkuvaz Medya'da Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Kadının gücüyle dimdik ayağa kalkıyoruz"

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Öncelikli hedeflerinin, daha çok kadına ulaşmak, toplumda rol model olacak kadınların sayısını artırmak olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, “Çünkü kadının öyle bir bereketli doğası var ki, küçücük imkanlarla çok faydalı sonuçlara ulaşabiliyor. Kadının emeğiyle toprağa kök salıyoruz. Kadının inancıyla göklere uzanıyor, kadının gücüyle dimdik ayağa kalkıyoruz. Kadının şefkatiyle büyüyüp çoğalıyor, geleceğe taşıyoruz” diye konuştu. Göktaş, "Kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla “Kadın Girişimcilerimiz ile Güçlü Yarınlara” programını başlattık. Bu programla, kadınların gelir getiren faaliyetlere katılımlarını kolaylaştırmayı ve istihdam olanaklarını artırarak kadınları güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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