Türkiye Suudi Arabistan arasında vize kalktı

Bordo Pasaportlulara Müjdeli Haber Geldi

Ankara'da gerçekleştirilen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. Toplantısı'nın ardından, iki ülke vatandaşlarının karşılıklı seyahatlerinde vize yükümlülüğünü kaldıran protokol imzalandı. Başta sadece diplomatik ve hususi pasaportları kapsaması beklenen düzenlemenin, yapılan son görüşmelerle birlikte umuma mahsus bordo pasaport sahibi vatandaşları da kapsayacağı açıklandı.

Enerji Güvenliği ve Hürmüz Boğazı Masada

Tarihi vize anlaşmasının yanı sıra iki bakan, küresel enerji piyasalarını yakından ilgilendiren kritik başlıkları ele aldı. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki hareketliliğin küresel enerji güvenliğini tehdit etmemesi gerektiği vurgulanırken, bölgedeki provokasyonlara karşı ortak hareket etme kararlılığı yinelendi.

İran Gerilimi ve Gazze Diplomasisi

Görüşmenin siyasi ayağında ise bölgesel istikrar ön plana çıktı. Bakan Hakan Fidan ve Prens Faysal bin Ferhan el-Suud, İran üzerindeki gerilimin düşürülmesi için yapıcı mesajlar verdi. Ayrıca İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırıları ve bölge güvenliğini tehdit eden yayılmacı politikalarına karşı uluslararası toplumun daha etkin rol alması gerektiği altı çizildi.