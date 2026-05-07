Polisten kaçan motosikletliye yarım milyonu aşan ceza
Adıyaman’da polisin ‘dur’ ihtarına aldırış etmeden kaçan plakasız motosiklet sürücüsü, amansız bir takibin ardından yakalandı. Ehliyeti iptal edildiği halde trafiğe çıkan ve plakasız araç kullanan sürücüye, ihlal ettiği kurallar nedeniyle toplam 552 bin 465 TL rekor düzeyde idari para cezası uygulandı.
Amansız Kovalamaca Yakalanmayla Bitti
Olay, Adıyaman Petrol Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakasız bir motosikletle seyir halinde olan Ramazan D., devriye gezen polis ekiplerinin durdurma talebine kaçarak karşılık verdi. Cadde üzerinde yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından önü kesilen motosiklet sürücüsü, emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi.
İhlaller Listesi Cezayı Katladı
Yakalanan şahıs üzerinde yapılan incelemelerde, Ramazan D.'nin sadece polisten kaçmadığı, aynı zamanda ağır kural ihlalleri yaptığı belirlendi. Sürücü belgesinin daha önceden iptal edildiği tespit edilen şahsın; sigortasız, plakasız ve ehliyetsiz olarak trafiği tehlikeye düşürdüğü kayıtlara geçti.
Yarım Milyon Lirayı Aşan Ceza
Trafik ekipleri; dur ihtarına uymamak, plakasız ve sigortasız araç kullanmak, sürücü belgesi iptal edildiği halde direksiyon başına geçmek ve kaçarak trafiği tehlikeye sokmak suçlarından toplamda 552 bin 465 TL para cezası kesti. Motosiklet trafikten menedilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.