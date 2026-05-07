İstismarı şikayet ederken ölen anne defnedildi

Polis Merkezinde Acı Veda

Olay, Şavşat ilçe merkezinde meydana geldi. Zihinsel engelli kızı Y.S.'nin (26) cinsel istismara uğradığını öğrenen Nalan Kaya, vakit kaybetmeden emniyete giderek şikayette bulundu. İfade işlemleri sürdüğü sırada yüksek tansiyona bağlı olarak fenalaşan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı T.K. Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Annenin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, kimliğini kısa sürede tespit ettikleri şüpheli T.K.'yı (49) kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi.

İlçe Protokolü Cenazede Saf Tuttu

Tek çocuğunu korumak isterken can veren Nalan Kaya için Kemal Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Belediye Başkanı Durmuş Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaya'nın cenazesi, gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.