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Türkiye ile ABD arasında Ankara’da kritik temas
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Türkiye ile ABD arasında Ankara'da kritik temas

Giriş Tarihi: 29.04.2025 13:40:21

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ankara'da yapılan toplantıya ilişkin, yapılan açıklamada, "Bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunmuş ve stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine ilişkin kararlılıklarını yinelemişlerdir." denildi. Açıklamada, bir sonraki toplantının gelecek yıl ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

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