Trump’tan Türkiye ateşkes teşekkürü

ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı.

Mesajında Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulayan Trump, Hamas'ın yanıtını da değerlendirdi.

Trump, mesajında, "Bu süreci buraya getirmemde bana yardımcı olan ülkelere teşekkür etmek istiyorum, Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve diğerleri. Bugün büyük bir gün, her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Son sözlerin somut şekilde ortaya konması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Esirlerin bir an önce serbest bırakılmalarını ve evlerine dönmelerini beklediğini aktaran Trump, "Bu nedenle size şunu söylemek istiyorum. Bugün çok özel bir gün, birçok açıdan belki de eşi benzeri görülmemiş bir gün. Bize destek olan o büyük ülkelere de teşekkür ediyorum. Herkes bu savaşın bitmesini ve Orta Doğu'da barışın tesis edilmesini istiyordu. Bunu başarmaya çok yakınız." değerlendirmelerini yaptı.