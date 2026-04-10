Bolu’da vakıf soruşturması: CHP'li 2 isim gözaltında

Bolu’da BOLSEV Vakfı’na yönelik yürütülen kurban bağışı soruşturması derinleşiyor. Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Meclis Üyesi Aydan Özdemir, vakıf üzerinden toplanan kurban bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen tahkikat kapsamında jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından kurulan Bolu Eğitim ve Sağlık Vakfı (BOLSEV) yönetimine yönelik başlatılan hukuki süreçte yeni bir safhaya geçildi. Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasıyla adli makamlara teslim edildi.

Kurban Bağışları Nereye Gitti?

Soruşturmanın odak noktasını, geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı döneminde BOLSEV Vakfı adına toplanan bağışlar oluşturuyor. İddiaya göre, vatandaşlardan "kurban kesilmesi" amacıyla toplanan bedellerin karşılığında kurban kesimi gerçekleştirilmedi. Söz konusu usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan geniş çaplı incelemede, yönetim kurulunda yer alan Beykoz ve Özdemir'in ifadelerine başvuruldu.

"Kurban Değil, Burs Bağışı Topladık" Savunması

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan vakıf yöneticisi Ali Sarıyıldız'ın ifadeleri, dosyanın seyrini değiştirdi. Sarıyıldız'ın savunmasında, "Bağışları kurban kesmek için değil, öğrencilere burs sağlamak amacıyla topladık" dediği öğrenildi. Ancak bağışçıların kurban kesimi beklentisiyle yaptıkları ödemelerin bu şekilde kullanılması, "güveni kötüye kullanma" ve "usulsüzlük" şüphelerini beraberinde getirdi.

Yargı Süreci Devam Ediyor

Adliyeye sevk edilen Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir'in, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Bolu kamuoyunun yakından takip ettiği davada, vakfın mali kayıtları ve bağış makbuzları üzerindeki incelemeler titizlikle sürdürülüyor.

Antalya-Isparta yolunda kaza: Senanur Turhan Çocuklarının üzerine kapanarak canını feda etti!
Antalya-Isparta yolunda kaza: Senanur Turhan Çocuklarının üzerine kapanarak canını feda etti!
Meteoroloji’den 44 il için "Sarı Kodlu" alarm: Sel ve taşkın riski kapıda
Meteoroloji’den 44 il için "Sarı Kodlu" alarm: Sel ve taşkın riski kapıda
Bakan Fidan ve Şeybani ortak basın toplantısı: Suriye ve Lübnan için ateşkes mesajı
Bakan Fidan ve Şeybani ortak basın toplantısı: Suriye ve Lübnan için ateşkes mesajı
Aydın'da korkunç kaza: Halil Fidan vefat etti
Aydın'da korkunç kaza: Halil Fidan vefat etti

