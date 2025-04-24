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Trabzon’a şehit ateşi düştü!
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Trabzon'a şehit ateşi düştü!

Giriş Tarihi: 24.04.2025 18:55:13

Teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, memleketi Trabzon’da gözyaşları arasında defnedildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, memleketi Trabzon'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'ne getirildi. Baba Mecit, anne Hatice ve askeri kamuflaj giyen kardeşi Saygiye Elif Day ile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Maçka ilçesine bağlı Barışlı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi. Törene vali, siyasiler, belediye başkanı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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