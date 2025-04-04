Torununa terlikle vuran anneanneye 4 yıl hapis cezası!

Denizli'de torununa terlikle vuran anneanne hapis cezası ile karşı karşıya geldi. Torununa vurduğu terliğin silah sayıldığı kadın şaşkınlığını gizleyemedi. Denizlili Asiye Kaytan'ın aynı adını taşıyan torunu Asiye akşam saatlerinde dışarı çıkmak istedi ama anneannesi izin vermedi. Bu durum karşısında anneanne, torununa terlikle vurdu. Sinirlenen torunu anneannesine telefonu fırlattı. Kafası kanamaya başlayan kadın için ambulans istendi. 80 yaşındaki kadın hastaneye götürülünce konu mahkemeye taşındı. İki kişi de mahkemeye çıktı. Mahkeme anneannenin kullandığı terliği silah sayarak yaşlı kadına 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Cezanın onanması durumunda yaşlı kadın hapse girecek.