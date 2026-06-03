CANLI YAYIN
Geri
Dışişleri Bakanı Fidan Endonezya’da

Dışişleri Bakanı Fidan Endonezya’da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Endonezya’nın başkenti Jakarta’ya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur temaslarını tamamladı. Fidan, resmi ziyaret kapsamında Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya geldi. Dışişleri Bakanı, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono tarafından havalimanında karşılandı. Bakan Fidan, Jakarta ziyareti kapsamında bugün Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edilecek ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile görüşecek.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Adıyaman'da köy yolunda silahlı saldırı: 1 ölü
Adıyaman'da köy yolunda silahlı saldırı: 1 ölü
Düzce D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı!
Düzce D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı!
TIR makas atarken kaza yaptı! O anlar kamerada
TIR makas atarken kaza yaptı! O anlar kamerada
Riva'dan İstanbul Havalimanı'na Togg konvoyu: Milliler Dünya Kupası için ABD'ye uçtu
Riva'dan İstanbul Havalimanı'na Togg konvoyu: Milliler Dünya Kupası için ABD'ye uçtu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle