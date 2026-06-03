Dışişleri Bakanı Fidan Endonezya’da

Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 09:24

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur temaslarını tamamladı. Fidan, resmi ziyaret kapsamında Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya geldi. Dışişleri Bakanı, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono tarafından havalimanında karşılandı. Bakan Fidan, Jakarta ziyareti kapsamında bugün Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edilecek ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile görüşecek.