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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024, 19:11 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024, 19:11

TIKLA ÖĞREN - ÖSYM YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testini (TYT) 8 Haziran’da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 9 Haziran’da uygulandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından testlere ait soru ve cevap anahtarı erişime açıldı.

Adaylar, YKS temel soru kitapçıkları ve cevaplarının tamamına ÖSYM'nin resmi internet adresinde yer alan duyurular sayfasından ulaşabilecek.

2024-YKS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

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