TIKLA ÖĞREN - ÖSYM YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı!

Adaylar, YKS temel soru kitapçıkları ve cevaplarının tamamına ÖSYM'nin resmi internet adresinde yer alan duyurular sayfasından ulaşabilecek.
2024-YKS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI
Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)