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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024, 19:01 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024, 19:01

İZLE I Başkan Erdoğan'dan Dünya Tütünsüz Günü Programı'nda önemli açıklamalar! "Tütün dünyamızı da kirletiyor"

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Tütün ürünlerine karşı en etkili, en kararlı mücadeleyi yürüten hükümetler, bizim hükümetlerimizdir." şeklinde konuştu, sigara bağımlılığıyla mücadele kapsamında önemli mesajlar verdi. 15 yaşındaki İngiliz genç Edward Smith’in İngiltere’de yürürlüğe giren ve 2009 sonrası doğumluların tütün ürünlerine erişimini engelleyen yasayla ilgili sözleri sonrasında konuşan Erdoğan, "Gerekirse, Birleşik Krallık ile irtibat kurarız" ifadesini kullandı.

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