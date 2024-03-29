PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Mart 2024, 00:09 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024, 00:19

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen kontrollerde riskli olduğu değerlendirilen bir TIR'da yapılan arama sonucu araçta yüklü eşya içerinde gizlenmiş vaziyette 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık değeri 1.3 Milyar Türk Lirası değerinde olduğu anlaşıldı. Böylelikle, gümrük kapılarında tek seferde en yüksek eroin yakalamış oldu" denildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen kontrollerde riskli olduğu değerlendirilen bir TIR'da yapılan arama sonucu araçta yüklü eşya içerinde gizlenmiş vaziyette 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık değeri 1.3 Milyar Türk Lirası değerinde olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili olarak Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri başarılı operasyonlarına rekor yakalamalarla devam ederek zehir tacirlerine göz açtırmamakta, uyuşturucuya yönelik mücadele 7 gün 24 saat aralıksız devam etmektedir" denildi.

SIRADAKİ VİDEO
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan A Haber'e özel açıklamalar!
29.03.2024Cuma
Sağlık Bakanı Koca'dan 'lösemi hastalarının yatak talebi' konusuna net cevap!
28.03.2024Perşembe
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan emeklilere müjde!
28.03.2024Perşembe
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan anket açıklaması: 1,7 puan öndeyiz
28.03.2024Perşembe
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar! "Zeytinburnu 1000 yataklı eğitim araştırma hastanesine kavuşacak"
28.03.2024Perşembe
Bunlar da Var
Milli voleybolcu Zehra Güneş ünlü futbolcuya gönlünü kaptırdı! Fenerbahçe’nin... 00:23
Zehra Güneş ünlü futbolcuya gönlünü kaptırdı!
28.03.2024Perşembe
Bugün saat 8.30’da hesaplara geçiyor! Liste yayımlandı; 16.4 milyon emekliye 12.000 TL ek ödeme! 09:03
16.4 milyon emekliye 12.000 TL ek ödeme!
28.03.2024Perşembe
Adile Naşit’in yeğeni ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın Hafize Ana’sının yeğeni meğer Yargı dizisinin savcısıymış! Necip Naşit Özcan... 01:26
Adile Naşit'in yeğeni ortaya çıktı!
28.03.2024Perşembe
PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Kamu bankalarından sonra özel bankalar da promosyonlarını güncelledi! Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası... 01:50
Emekliye promosyon ödemelerine özel bankalarda dahil oldu!
28.03.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA