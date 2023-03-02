THY, 2022'yi 2.7 milyar dolar net kar ile tamamladı

Ortaklığın 2022'de toplam gelirleri, 18.4 milyar dolar ile 2019 yılını yüzde 39 aşarak tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Toplam gelirin yüzde 20'sini oluşturan kargo gelirleri de yaklaşık 3.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

DEPREMZEDELERE İSTİHDAM

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından yaptıkları çalışmaları anlattı. Bugüne kadar 2 bin 400'ün üzerinde uçuş ile 433 bin arama kurtarma ekibini ve 16 bin ton yardım malzemesini bölgeye ulaştırdıklarını, 430 bin kişinin de bölgeden tahliyesini gerçekleştirdiklerini anlatan Bolat, "AFAD'a yaptığımız 2 milyar TL nakdi bağışın yanında, 1000 konutun inşası için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'yla çalışmalara başladık. Depremden etkilenen 1000 ailemizden 1'er kişiyi de istihdam edeceğiz" açıklamasını yaptı.