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Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içindeki videosu dikkat çekti
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Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içindeki videosu dikkat çekti

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2025 11:04

8 yaşında vahşi bir cinayete kurban giden Narin Güran cinayetinde soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Hediye Güran ve R.A, cezaevinden tahliye edildi. Güran ailesi tahliye edilenleri karşıladı. Avukat Ali Eryılmaz karara itiraz ederken, Hediye Güran ve R.A'nın tahliyesi "itiraf mı geldi?" sorusunu gündeme getirdi. Narin'in kıyafetlerinde tespit edilen PSA enzimine ilişkin de yeni bir gelişme yaşandı. Enes Güran'ın gözyaşları içindeki videosu ise dikkat çekti.

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