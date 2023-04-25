TEKNOFEST 2023'e katılacak Bayraktar KIZILELMA Atatürk Havalimanı'na indi

Dünyanın en büyük Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Bayraktar KIZILELMA, AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nin de bulunduğu Tekirdağ'daki Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan, Atatürk Havalimanı'na havalandı. Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan saat 12.32'de uçuşa başlayan Bayraktar KIZILELMA, Atatürk Havalimanı üzerinde iki kez alçak irtifa selamlama geçişi yaptıktan sonra saat 13.09'da başarıyla indi. Bu uçuş ile Bayraktar KIZILELMA ilk kez test uçuşlarının yapıldığı havalimanından başka bir havaalanına uçarak intikal etti. Bayraktar KIZILELMA'ya uzak kol uçuşunda Bayraktar AKINCI TİHA eşlik etti.