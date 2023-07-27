TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan, Enflasyon Raporu toplantısında siyasi yönlendirme yapmaya çalışan FOX muhabirine cevap!

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-III'ün tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. FOX'un muhabiri, Erkan'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz ve enflasyon konusundaki açıklamalarını hatırlatarak yönlendirme bir soru sordu. Erkan, kendisine yöneltilen siyasi sorulara cevap vermezken bir de uyarı yaptı. Görevde olduğu sürece siyasi bir demeç vermeyeceğini söyleyen Erkan, "Merkez Bankası Başkanı olarak benden hiçbir zaman hiçbir siyasi açıklama alamayacaksınız. O yüzden uğraşmayalım sorularla arkadaşlar." diye konuştu.