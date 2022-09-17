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TCG Anadolu gemisinde geri sayım! Yüzer bir TSK üssü olacak

TCG Anadolu gemisinde geri sayım! Yüzer bir TSK üssü olacak
17.09.2022 14:42

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Son dakika haberi! ​Cumhuriyet tarihinin en önemli savunma sanayii projelerinden biri olan ve uzun zamandır merakla beklenen TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisi kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı. Gemiye helikopterler ve hava araçları iniş kalkış yapabileceğini açıklayan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Bir güç aktarma sistemi olacak. Çeşitli zırhlı araçlar karaya intikal edebilecek. Bu bir güç aktarma sistemi. Afet zamanlarında da çok önemli görevler üstlenecek. Bütün emeği geçen herkesse teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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