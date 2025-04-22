SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
TBMM’de 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu düzenlendi
Haberler Güncel Videoları

TBMM’de 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu düzenlendi

Giriş Tarihi: 22.04.2025 17:58:11

TBMM’nin açılışının 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Çocuk Özel Oturumu, 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz’ın yönetiminde gerçekleşti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde açılışının 105. yılını kutladı. Bu kapsamda düzenlenen Çocuk Özel Oturumu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başladı.

Oturumun yönetimi, sembolik olarak 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz'a devredildi. Çocukların katılımıyla gerçekleşen bu özel oturum, renkli görüntülere sahne oldu ve bayram coşkusunu yansıttı. Etkinlikler, TBMM'nin çocuklara verdiği önemi ve 23 Nisan'ın anlamını bir kez daha vurguladı.

SIRADAKİ VİDEO
Lastiği patlayan minibüs refüjdeki işçiye çarptı: 5 yaralı
22.04.2025Salı
Antalya'da alacak verecek tartışmasında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti
22.04.2025Salı
At üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti: Düşme anı kamerada
22.04.2025Salı
Başkan Erdoğan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i kabul etti
22.04.2025Salı
Avcılar’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil böyle çarptı
22.04.2025Salı
Bunlar da Var
Sapkın fenomen Mükremin Gezgin’e şok! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti 00:14
Sapkın fenomen Mükremin Gezgin'e şok!
21.04.2025Pazartesi
İstanbul polisi adım adım takip etti: FETÖ’nün aile imamı yakalandı! İşte dev operasyonun ilk görüntüleri 02:15
FETÖ'nün aile imamı yakalandı! İşte dev operasyonun ilk görüntüleri
22.04.2025Salı
Adana’da korkutan yangın: 1 ölü! 01:11
Adana'da korkutan yangın: 1 ölü!
22.04.2025Salı
Tutuklu FETÖ’cülerin ailelerine para dağıttılar! Örgütün mesajları A Haber ekranlarında! 02:44
Tutuklu FETÖ'cülerin ailelerine para dağıttılar! Örgütün mesajları A Haber ekranlarında!
22.04.2025Salı
CANLI YAYIN