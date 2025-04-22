TBMM’de 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu düzenlendi

Giriş Tarihi: 22.04.2025 17:58:11

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde açılışının 105. yılını kutladı. Bu kapsamda düzenlenen Çocuk Özel Oturumu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başladı.

Oturumun yönetimi, sembolik olarak 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz'a devredildi. Çocukların katılımıyla gerçekleşen bu özel oturum, renkli görüntülere sahne oldu ve bayram coşkusunu yansıttı. Etkinlikler, TBMM'nin çocuklara verdiği önemi ve 23 Nisan'ın anlamını bir kez daha vurguladı.