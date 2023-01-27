6’lı masanın ‘Erdoğan aday olamaz’ algısı! Kemal Kılıçdaroğlu bakın ne demişti…

Muhalefetin etrafında yuvalandığı 6'lı masa 11. toplantının ardından yine adayını açıklayamadı. Masanın kendi içindeki kavgası sürerken son toplantıdan 'mızıkçılık' kokan bir metin çıktı. Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünde hukuki bir engel olmamasına rağmen yapılan açıklamada Erdoğan'ın adaylığına itiraz edildi. Ancak 6'lı masa liderlerinin geçmişteki açıklamaları kendileriyle çeliştiğini gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz yıl Şubat ayında yaptığı açıklamada, “Erdoğan’ın 3. kez aday olmasıyla ilgili bir tartışma yapmayacağız. İstiyorsa buyursun aday olsun. Bu tartışmalar artık geride kalmalı.” dediği ortaya çıktı.