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Burdur'da kavşakta feci çarpışma: 5 yaralı

Burdur'da kavşakta feci çarpışma: 5 yaralı

Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Kavşakta Kontrolü Kaybetti

Bulvar üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, kavşağa girdiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ya da anlık dikkatsizlik sonucu karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yola savrulurken, araçların ön kısımları demir yığınına döndü.

Çevredekiler Yardıma Koştu: Can Pazarı Yaşandı

Kazanın hemen ardından büyük bir gürültü koparken, çevredeki esnaflar ve yoldan geçen diğer sürücüler hemen araçlarını durdurarak yaralıların yardımına koştu. Araçların içinden yükselen feryatlar üzerine durumu fark eden vatandaşlar, bir yandan yaralıları sakinleştirmeye çalışırken diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar Ambulanslarla Hastaneye Taşındı

Sağlık ekipleri ise hurdaya dönen araçların içindeki yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde, araçların içerisinde ve yol kenarında gerçekleştirdi. Kazada hafif ticari araç ve otomobil sürücülerinin yanı sıra araçlarda yolcu konumunda bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Sedyelerle ambulanslara taşınan yaralılar, ivedilikle Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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