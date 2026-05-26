Emirgan Sahili'nde can pazarı: Denize giren kadın suda baygınlık geçirdi

Sarıyer'de yüzmek için denize açılan Tülay Bayrak, fenalaşarak su üstünde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin seferber olduğu olayda, talihsiz kadın sahil güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Yüzerken Bir Anda Fenalaştı

Olay, sabah saat 08.50 sıralarında Sarıyer Emirgan Sahili'nde meydana geldi. Serinlemek ve yüzmek amacıyla denize giren Tülay Bayrak, kıyıdan bir süre uzaklaştıktan sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle suda baygınlık geçirmeye başladı. Kadının su üstünde çırpındığını ve hareketsiz kaldığını fark eden sahildeki vatandaşlar, büyük bir panikle hemen yardıma koştu.

Vatandaşlar Su Üstünde Tuttu

Durumu gören duyarlı vatandaşlar, denize atlayarak fenalaşan kadını batmaması için su üstünde tutmayı başardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sahil güvenlik ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların zaman kazanmak için su üstünde tuttuğu Tülay Bayrak, olay yerine hızla intikal eden sahil güvenlik ekipleri tarafından bota alınarak sudan çıkarıldı.

Hastaneye Kaldırıldı

Kıyıya ulaştırılan Bayrak'a ilk tıbbi müdahale, sahilde hazır bekleyen acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Bilincinin açık olduğu belirtilen talihsiz kadın, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu

