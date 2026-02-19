PODCAST CANLI YAYIN
Suç örgütlerine bilgi taşıyan 17 kişiye gözaltı talimatı

Bakırköy Başsavcılığı, suç örgütlerine sızıntı yapan 9’u polis 17 şüpheli için gözaltı talimatı verdi.

