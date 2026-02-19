Suç örgütlerine bilgi taşıyan 17 kişiye gözaltı talimatı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıSuç örgütlerine bilgi taşıyan 17 kişiye gözaltı talimatıSuç örgütlerine bilgi taşıyan 17 kişiye gözaltı talimatıGiriş Tarihi: 19 Şubat 2026 09:23 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 09:24 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Bakırköy Başsavcılığı, suç örgütlerine sızıntı yapan 9’u polis 17 şüpheli için gözaltı talimatı verdi.Bunlar da Var 00:55Emekli polis tartıştığı eski meclis üyesi tarafından vuruldu 19.02.2026Perşembe 02:27Samsun’da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı 19.02.2026Perşembe 00:28[İzle] Ordu'da karakolda intihar kamerada | Video 18.02.2026Çarşamba 01:42[İZLE] Gebze Tren İstasyonu'nda kadın cinayeti: Zanlının kimliği belli oldu 18.02.2026ÇarşambaCANLI YAYIN