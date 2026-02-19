İstanbul'da ramazan davulcuları ilk sahurla birlikte göreve başladı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel Videolarıİstanbul'da ramazan davulcuları ilk sahurla birlikte göreve başladıİstanbul'da ramazan davulcuları ilk sahurla birlikte göreve başladıGiriş Tarihi: 19 Şubat 2026 09:07 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 09:09 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu İstanbul'da ramazan ayının ilk sahurunda davulcular göreve başladı. Sahur heyecanını yaşayanlar ise, ekmek ve pide almak için mahalle fırınına gitti.Bunlar da Var 00:55Emekli polis tartıştığı eski meclis üyesi tarafından vuruldu 19.02.2026Perşembe 02:27Samsun’da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı 19.02.2026Perşembe 00:28[İzle] Ordu'da karakolda intihar kamerada | Video 18.02.2026Çarşamba 01:42[İZLE] Gebze Tren İstasyonu'nda kadın cinayeti: Zanlının kimliği belli oldu 18.02.2026ÇarşambaCANLI YAYIN