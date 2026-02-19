Eyüpsultan'da TIR alev alev yandı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıEyüpsultan'da TIR alev alev yandıEyüpsultan'da TIR alev alev yandıGiriş Tarihi: 19 Şubat 2026 09:16 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 09:23 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Eyüpsultan'da hareket halindeki TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoförün durumu farkederek araçtan inmesinin ardından TIR alev alev yandı.Bunlar da Var 00:55Emekli polis tartıştığı eski meclis üyesi tarafından vuruldu 19.02.2026Perşembe 02:27Samsun’da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı 19.02.2026Perşembe 00:28[İzle] Ordu'da karakolda intihar kamerada | Video 18.02.2026Çarşamba 01:42[İZLE] Gebze Tren İstasyonu'nda kadın cinayeti: Zanlının kimliği belli oldu 18.02.2026ÇarşambaCANLI YAYIN