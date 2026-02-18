PODCAST CANLI YAYIN
[İzle] Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz? Osman Müftüoğlu'ndan kritik tüyolar | Video

Profesör Doktor Osman Müftüoğlu Ramazan'da sağlıklı beslenmeyi ve Ramazan orucu tutarken nelere dikkat etmemiz gerektiğiyle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Müftüoğlu, Ramazan orucunun vücudu hücresel düzeyde yenileyen bir "iç doktor" olduğunu belirterek; doğru sahur stratejileri, iftarda yapılan kritik hatalar ve kronik hastaların dikkat etmesi gereken hayati kurallar hakkında kapsamlı uyarılarda bulundu.

