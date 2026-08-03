Tekirdağ'da ilginç kaza: Otomobil duvarda asılı kaldı

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 13:32 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 13:33

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, kaldırımı aşarak bir binanın istinat duvarına çarptı ve havada yan şekilde asılı kaldı. Olay, çevrede şaşkınlık yarattı.

Tekirdağ'da trafiğin ortasında yaşanan ilginç kaza "pes" dedirtti. Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Çorlu ilçesi Hürriyet Mahallesi Meşe Sokak üzerinde meydana geldi. Kurtuluş Caddesi istikametine seyir halinde olan M.Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kaldırımı Aşıp İstinat Duvarına Çarptı

Hızla yoldan çıkan araç, kaldırıma çıkarak bir binanın istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan şekilde duvarda asılı kalan otomobili gören mahalle sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kaza sonrası şans eseri araçtan hafif sıyrıklarla kendi imkânlarıyla çıkan sürücü M.Y., sağlık ekiplerinin müdahale talebini reddetti.

Mahalle Sakinlerinden Hız Tepkisi

Olay yerinde toplanan mahalle sakinleri, aynı sokakta sürekli aşırı hız yapıldığını belirtti. Vatandaşlar, daha önce belediye birimlerine yola kasis yapılması ve önlem alınması için başvuruda bulunduklarını ancak taleplerinin karşılanmadığını ifade ederek duruma tepki gösterdi.