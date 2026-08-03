Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 13:57

Hatay'ın İskenderun ilçesinde TIR, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında büyük bir acı yaşandı. Kazada otomobil sürücüsü Cumali Sepetçi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Payas-İskenderun Otoyolu Bekbele mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S. (61) yönetimindeki 66 AEV 802 plakalı TIR, aynı yönde seyir halinde olan S.S.'nin (39) kullandığı 33 AFF 404 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet, Cumali Sepetçi idaresindeki 01 ADK 108 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Hastaneye Kaldırılan Sürücü Kurtarılamadı

Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Cumali Sepetçi, kamyonet sürücüsü S.S. ile kamyonette bulunan Muhammet S. (23), Nazan T. (29) ve Bilal S. (6), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Cumali Sepetçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sepetçi'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Güvenlik güçleri kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.