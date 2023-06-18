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Sözde sanatçı İlyas Salman'dan Peygamberimiz ve sahabesi için hadsiz sözler!

Sözde sanatçı İlyas Salman'dan Peygamberimiz ve sahabesi için hadsiz sözler!
18.06.2023 18:03

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Daha önce Başkan Erdoğan'a hakaret eden, seçmeni aşağılayan, seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) İstanbul milletvekili adayı da yapılan oyuncu İlyas Salman sosyal medyada düşen bir videosunda Peygamberimize, sahabiye ve kutsallarımıza hakaret etti.

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"Cenazemde imam da Alevi dedesi de istemem beni yıkamadan gömün" sözleriyle 2021'de açıkça hiçbir kutsalla ilişkisi olmadığını ifade eden Salman İslam'ı açıkça aşağıladı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Sakal-ı Şerif'ini kastederek "Kılda keramet olsa keçiler peygamber olurdu" diyen Salman ümmetin en hayırlıları 4 büyük sahabeye de saygısızlık yaptı.

Skandal ifadeler kullanan İlyas Salman konuşmasında şunları söyledi:

Kılda keramet olsa keçiler peygamber olurdu. En güzel kıl sevgilimizin kılı, o da yemeğimize düşse midemiz bulanıyor. Yeterki kıl yerine akıl olsun. Sevgili İsrail saçlı aklıyla yönetiyor burayı, ben ona sonuna kadar saygıyla önünde eğiliyorum. Ben herkesin önünde eğilmem, bakın Ömer'in önünde eğilmem, Osman'ın önünde eğilmem. Kim ne derse desin umrumda değil. Laf ile pilav içersen deniz yıkar yağ da benden.

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