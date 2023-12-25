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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023, 15:33 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023, 15:59

Son dakika: Türk SİHA'ları terör sevicilerin aklını aldı! Basın toplantısında bombardıman sesini duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar

Irak’ın kuzeyinde hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen alçak saldırıda 12 askerimiz şehit oldu. Türkiye’yi yasa boğan olayın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri şehitlerin intikamını almak için hem Irak hem de Suriye'deki terör hedeflerini savaş uçaklarıyla bombaladı. TSK’nın terör hedeflerini yerle bir etmesini kınamak için hazırlanan Kamışlı’daki bir grup terörsevici tam basın açıklaması yapacakken SİHA’ların bombardımanıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Neye uğradıklarını şaşıran terör seviciler basın açıklamasını yarıda kesip çil yavrusu gibi dağıldı.

Son dakika: Türk SİHAları terör sevicilerin aklını aldı! Basın toplantısında bombardıman sesini duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar
Son dakika: Türk SİHA'ları terör sevicilerin aklını aldı! Basın toplantısında bombardıman sesini duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar

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