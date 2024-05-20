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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024, 13:24 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024, 13:24

SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Oğlu ve kaynanası canlı yayına çıktı! Emine'nin ifadesi herkesi hayrete düşürdü

Müge Anlı son dakika haberleri... Müge Anlı'da haftalarca aranan Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Programda Şaban'ın eski eşi Emine Karabulut ile yakın arkadaşı Burhanettin Öztürk'ün yasak aşk yaşadığı tespit edildi. Cinayeti itiraf eden Emine, Burhanettin'in Şaban'a önce beyzbol sopası ile vurduğunu daha sonra ise iple boğduğunu söyledi. Cinayetle ilgili adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklandı. Programın 20 Mayıs tarihli bölümünde Şaban Ataş'ın büyük oğlu Mehmet ve kaynanası canlı yayında açıklamalarda bulundu. Burhanettin'in Emine'yi görebilmek için çok istekli olduğunun ortaya çıkması ise herkesi şaşırttı. Şaban Ataş nasıl öldürüldü? Emine Karabulut eski eşini neden öldürdü? Burhanettin Öztürk yakın arkadaşını öldürdüğünü kabul etti mi? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Oğlu ve kaynanası canlı yayına çıktı! Eminenin ifadesi herkesi hayrete düşürdü
SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Oğlu ve kaynanası canlı yayına çıktı! Emine'nin ifadesi herkesi hayrete düşürdü

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