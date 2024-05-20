SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Oğlu ve kaynanası canlı yayına çıktı! Emine'nin ifadesi herkesi hayrete düşürdü

Müge Anlı son dakika haberleri... Müge Anlı'da haftalarca aranan Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Programda Şaban'ın eski eşi Emine Karabulut ile yakın arkadaşı Burhanettin Öztürk'ün yasak aşk yaşadığı tespit edildi. Cinayeti itiraf eden Emine, Burhanettin'in Şaban'a önce beyzbol sopası ile vurduğunu daha sonra ise iple boğduğunu söyledi. Cinayetle ilgili adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklandı. Programın 20 Mayıs tarihli bölümünde Şaban Ataş'ın büyük oğlu Mehmet ve kaynanası canlı yayında açıklamalarda bulundu. Burhanettin'in Emine'yi görebilmek için çok istekli olduğunun ortaya çıkması ise herkesi şaşırttı. Şaban Ataş nasıl öldürüldü? Emine Karabulut eski eşini neden öldürdü? Burhanettin Öztürk yakın arkadaşını öldürdüğünü kabul etti mi? İşte detaylar...
Müge Anlı İle Tatlı Sert programında 22 Mart 2024 tarihinden beri haber alınamayan üç çocuk babası olan 52 yaşındaki Şaban Ataş haftalarca arandı. Ataş'ın kuzeni şüpheli kayıpta Şaban'ın eşi ve yakın arkadaşı Burhanettin'in parmağı olabileceğine işaret etti. İddiaların ardı arkası kesilmezken sonunda itiraf geldi. Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti.
Emine Karabulut kocasını sevgilisi Burhanettin Öztürk'ün öldürdüğünü söyledi. Kocasının nasıl öldüğüne dair detayları anlatan Emine Karabulut, Şaban Ataş'ın kendisine çok fazla küfür ettiğini, Burhanettin Öztürk'ün de oğlu Mert'in beyzbol sopası ile öldürdüğünü anlattı. Daha sonra ise iple boğduğunu söyledi.
Burhanettin Öztürk ile eski kocası Şaban Ataş'ı öldürdükten sonra oğluna haber verdiğini söyleyen Emine Karabulut, cenazeyi oğlu Mert ile taşıdıklarını açıkladı.