Muğla Ula’da dehşet: 1 evi kundaklayıp 2 jandarmayı bıçakla yaralayan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi!

Muğla’nın Ula ilçesinde bir evi ateşe veren Rıdvan Can Kayakurt, müdahale için gelen jandarma ekiplerine bıçakla saldırdı. İki jandarma personeli yaralanırken, saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi. Kayakurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Ula'nın Gökova Mahallesi'nde meydana geldi. Rıdvan Can Kayakurt (33), Nail Mücek'e ait evi ateşe verdikten sonra, komşusu Nevzat Gültekin'in evine girdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerine bıçakla saldıran Kayakurt, iki personeli yaraladı.

Uyarılara Rağmen Ateş Açtı

Yaşanan arbedede Kayakurt, jandarmalardan birine ait silahı alarak ekiplere ateş açtı. Uyarılara rağmen saldırıya devam eden şüpheli, jandarma tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan Kayakurt, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uyuşturucu Bağımlısı Çıktı

Olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Yapılan incelemede Rıdvan Can Kayakurt'un uyuşturucu bağımlısı olduğu ve daha önce "uyuşturucu kullanmak" suçundan sabıkası bulunduğu belirlendi.

Yaralanan iki jandarma personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma geniş çaplı şekilde sürüyor.

