İstiklal Şairi Mehmet Akif’in vefatının 89. yılı

İstiklal Marşı’nın şairi, mütefekkir ve milletvekili Mehmet Akif Ersoy, fikirleri, eserleri ve bağımsızlık mücadelesine verdiği destekle Türk milletinin hafızasındaki yerini vefatının 89. yılında da koruyor.

