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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024, 13:46 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024, 13:51

Son dakika: MSB duyurdu! Pençe kilit harekatında 768 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada 9 şehit verdiğimiz alçak saldırının ardından 114 hedefin imha edildiği 81 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Yeni bir kara harekatının olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren MSB kaynakları tarafından, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; Ülkemizin, halkımızın ve sınırlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. TSK’nın, ihtiyaç olan yer ve zamanda bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağından kimsenin şüphesinin olmaması gerekir" ifadeleri kullanıldı.

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