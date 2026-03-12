Aydın'ın Germencik ilçesinde 76 yaşındaki Meryem Akgün, oğlu İbrahim Akgün (56) tarafından odunla başına vurularak öldürüldü. 348 saatlik kamera kaydının incelendiği soruşturmada cinayeti itiraf eden oğlu tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde...

Kızı Onu Yerde Hareketsiz Buldu

Olay, 8 Mart'ta Germencik ilçesi Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ziyaretine gelen kızı tarafından evinde yerde hareketsiz halde bulunan Meryem Akgün için ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk incelemesinde Akgün'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Başından darbe aldığı belirlenen kadının cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

348 Saatlik Kamera Kaydı İncelendi

Germencik Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada 348 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi, çok sayıda tanığın ifadesine başvuruldu. Yapılan çalışmalar sonucunda cinayeti Meryem Akgün'ün oğlu İbrahim Akgün'ün işlediği belirlendi. Akgün, aynı günün akşamı gözaltına alındı.

"Sinirlenip Odunla Başına Vurdum"

İbrahim Akgün, ifadesinde annesiyle arazi anlaşmazlığı nedeniyle uzun süredir mahkemelik olduklarını ve görüşmediklerini belirtti. Olay günü define aramak için bir arkadaşıyla Yeniköy civarına gittiğini, ardından annesinin evine geçtiğini söyleyen Akgün, "Konuşurken aramızda tartışma çıktı. Sinirlenip evde bulunan odunla başına vurup öldürdüm." diyerek suçunu itiraf etti.

Mahkeme Tutukluluğa Hükmetti

İbrahim Akgün, jandarmadaki 3 günlük gözaltı süresinin ardından sevk edildiği Germencik Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma sürüyor.