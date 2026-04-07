SON DAKİKA: Levent İsrail Konsolosluğu önünde silahlı çatışma kamerada
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde bulunan İsrail Konsolosluğu önünde silahlı çatışma meydana geldi. İş kulelerinin de bulunduğu olay mahallinden gelen ilk görüntüler ve çatışma anı kamerada.
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu.
BİR POLİS YARALANDI ÜÇ KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Bir polis yaralandığı yaşanan çatışmada üç kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.