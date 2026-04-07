İstanbul Levent'te silahlı çatışma anı kamerada
İstanbul Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde silahlı çatışma çıktı. İş Bankası kulelerinin de yer aldığı olay mahallinden ilk görüntüler ve çatışma anı kamerada.
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu.
BİR POLİS YARALANDI ÜÇ KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Bir polis yaralandığı yaşanan çatışmada üç kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.