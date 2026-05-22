Nijeryalı Bakan Henry Alake İNRES 2026'da Takvim'e konuştu: Türkiye'ye ihtiyacımız var
Takvim.com.tr'ye konuşan Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake, "Nijerya'da Uranyum bile var" deyip Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Türk yatırımcılara da "Sizi kucaklamaya hazırız ve istekliyiz" diye çağrı yaptı. Alake, "Afrika, siyasi olarak Türkiye'ye entegre olmaya çalışıyor. Türkiye'nin Afrika'da kapsamını genişletmesine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel