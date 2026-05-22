CANLI YAYIN
Geri
Nijeryalı Bakan Henry Alake İNRES 2026'da Takvim'e konuştu: Türkiye'ye ihtiyacımız var

Nijeryalı Bakan Henry Alake İNRES 2026'da Takvim'e konuştu: Türkiye'ye ihtiyacımız var

Takvim.com.tr'ye konuşan Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake, "Nijerya'da Uranyum bile var" deyip Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Türk yatırımcılara da "Sizi kucaklamaya hazırız ve istekliyiz" diye çağrı yaptı. Alake, "Afrika, siyasi olarak Türkiye'ye entegre olmaya çalışıyor. Türkiye'nin Afrika'da kapsamını genişletmesine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Halk TV'de İbrahim Kahveci'den darbe çağrısı!
Halk TV'de İbrahim Kahveci'den darbe çağrısı!
Özgür Özel’den meydan okuyan "Tehdit" dili!
Özgür Özel’den meydan okuyan "Tehdit" dili!
Arnavutköy'de feci kaza: İnşaat demiri yüklü tıra çarpan sürücü hayatını kaybetti!
Arnavutköy'de feci kaza: İnşaat demiri yüklü tıra çarpan sürücü hayatını kaybetti!
Ankara’da sel dehşeti: Sel sularına kapılanları kurtarma çabası faciaya dönüyordu
Ankara’da sel dehşeti: Sel sularına kapılanları kurtarma çabası faciaya dönüyordu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle